Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Что об этом известно

После Парижского саммита, когда президент Макрон пригласил президента Литвы, среди прочего, обсудить инициативу по расширению военного участия в Украине в различных формах, Литва не исключила такой возможности,

– заявил литовский министр.

По его словам, Литва была поставщиком безопасности в регионе, делая свой вклад не только дипломатическим путем, но и другими средствами. Он считает, что подобный вопрос нужно обсуждать, исходя из очень четкой и конкретной позиции, которая также передается новой администрации США.

Вспоминая встречу лидеров Франции и Литвы стоит упомянуть, что по данным Иntelligence online, Франция тайно провела учения "Персей" по развертыванию войск специального назначения в Украине для отражения российского прорыва с территории Беларуси.

Для этого осенью прошлого года в условиях полной секретности Париж мобилизовал весь личный состав Сил специальных операций Сухопутных войск. Французское командование выбрало для подготовки местность, подобную по рельефу к руслу реки Днепр на севере Киевщины.

Согласно обнародованной информации, тактика действий подразделений базировалась на опыте украинских маневров, которым удалось сдержать российское вторжение в феврале 2022 года. В течение недели были проверены действия и снаряжение 3,2 тысяч бойцов.

"Команды, которые проводили учения, сосредоточились на тактических навыках применения беспилотников, установлении радиоэлектронных помех и радиоэлектронной разведке, а также на совместимости подразделений в условиях боев высокой интенсивности", – рассказывают журналисты.