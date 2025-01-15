Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що про це відомо

Після Паризького саміту, коли президент Макрон запросив президента Литви, серед іншого, обговорити ініціативу щодо розширення військової участі в Україні в різних формах, Литва не виключила такої можливості,

– заявив литовський міністр.

За його словами, Литва була постачальником безпеки в регіоні, роблячи свій внесок не лише дипломатичним шляхом, але й іншими засобами. Він вважає, що подібне питання потрібно обговорювати, виходячи з дуже чіткої й конкретної позиції, яка також передається новій адміністрації США.

Згадуючи зустріч лідерів Франції та Литви варто згадати, що за даними Іntelligence online, Франція таємно провела навчання "Персей" з розгортання військ спеціального призначення в Україні для відбиття російського прориву з території Білорусі.

Для цього восени торік в умовах цілковитої таємності Париж мобілізував весь особовий склад Сил спеціальних операцій Сухопутних військ. Французьке командування обрало для вишколу місцевість, подібну за рельєфом до русла річки Дніпра на півночі Київщини.

Згідно з оприлюдненою інформацією, тактика дій підрозділів базувалася на досвіді українських маневрів, яким вдалося стримати російське вторгнення в лютому 2022 року. Протягом тижня були перевірені дії та спорядження 3,2 тисячі бійців.

"Команди, які проводили навчання, зосередилися на тактичних навичках застосування безпілотників, встановленні радіоелектронних перешкод та радіоелектронній розвідці, а також на сумісності підрозділів в умовах боїв високої інтенсивності", – розповідають журналісти.