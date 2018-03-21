Отправка бомб в Техасе: произошел еще один взрыв

В результате очередного взрыва в американском Остине в штате Техас ранен один человек.

Об этом сообщает BBC. "30-летний мужчина получил потенциально серьезные ранения в результате взрыва в благотворительном магазине« Гудвилл »на Броди-Лейн", – говорится в сообщении. Читайте також: Компании, которые будут строить "Северный поток-2", грозят санкции, – Госдеп США Президент США Дональд Трамп прокомментировал, что эти взрывы совершили "больные люди". Напомним, 18 марта в американском городе Остин, штат Техас, снова взорвались 4 посылки.