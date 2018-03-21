Отправка бомб в Техасе: произошел еще один взрыв
В результате очередного взрыва в американском Остине в штате Техас ранен один человек.
Об этом сообщает BBC.
"30-летний мужчина получил потенциально серьезные ранения в результате взрыва в благотворительном магазине« Гудвилл »на Броди-Лейн", – говорится в сообщении.
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Президент США Дональд Трамп прокомментировал, что эти взрывы совершили "больные люди".
Напомним, 18 марта в американском городе Остин, штат Техас, снова взорвались 4 посылки.
Источник: 24 Канал
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