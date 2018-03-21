Надсилання бомб в Техасі: стався ще один вибух
В результаті чергового вибуху в американському Остіні в штаті Техас поранений один чоловік.
Про це повідомляє BBC.
"30-річний чоловік отримав потенційно серйозні поранення в результаті вибуху в благодійному магазині "Гудвіл" на Броді-Лейн", – йдеться в повідомленні.
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Президент США Дональд Трамп прокоментував, що ці вибухи здійснили "хворі люди".
Нагадаємо, 18 березня в американському місті Остін, штат Техас, знову вибухнули 4 посилки.
Джерело: 24 Канал
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