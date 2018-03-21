Надсилання бомб в Техасі: стався ще один вибух

В результаті чергового вибуху в американському Остіні в штаті Техас поранений один чоловік.

Про це повідомляє BBC. "30-річний чоловік отримав потенційно серйозні поранення в результаті вибуху в благодійному магазині "Гудвіл" на Броді-Лейн", – йдеться в повідомленні. Читайте також: Компаніям, які будуватимуть "Північний потік-2", загрожують санкції, – Держдеп США Президент США Дональд Трамп прокоментував, що ці вибухи здійснили "хворі люди". Нагадаємо, 18 березня в американському місті Остін, штат Техас, знову вибухнули 4 посилки.