"Отправляет в могилы целые семьи": в Румынии худшая волна пандемии COVID-19
Источник:CNN
В Румынии сейчас идет четвертая волна коронавируса, которая стала худшей за время пандемии. Вероятно, все из-за того, что в стране один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе.
Так, румынской власти удалось убедить привиться от COVID-19 менее 36% населения.
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Медработники и чиновники объясняют низкий уровень вакцинации несколькими факторами:
- недоверием к власти;
- глубоко укоренившимися религиозными убеждениями;
- потоком дезинформации, которая распространяется через соцсети.
Ситуация в больницах страны
В крупнейшем медицинском учреждении столицы Университетской больнице Бухареста, где лечат пациентов с коронавирусом, – сложная ситуация. В морг, рассчитанный на 15 тел, поступило 41.
На каждой каталке лежал черный пластиковый пакет с умершим от инфекции. Не поместившиеся тела заполняли коридор снаружи, а изнутри морга доносились крики родных погибших.
Когда я начинала работать, я никогда не думала, что переживу нечто подобное. Я никогда не думала, что может произойти такая катастрофа, что мы будем отправлять в могилы целые семьи,
– сказала медсестра Клаудиу Ионита.
Несколькими этажами выше все кровати, кроме одной, в расширенных отделениях были заняты.
Коронавирус в Румынии: кратко
- заболели 1 766 987 людей;
- выздоровели 1 653 179 пациентов;
- умерли 55 386 граждан.