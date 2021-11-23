"Отправляет в могилы целые семьи": в Румынии худшая волна пандемии COVID-19

В Румынии сейчас идет четвертая волна коронавируса, которая стала худшей за время пандемии. Вероятно, все из-за того, что в стране один из самых низких уровней вакцинации в Евросоюзе.

Так, румынской власти удалось убедить привиться от COVID-19 менее 36% населения.

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Медработники и чиновники объясняют низкий уровень вакцинации несколькими факторами:

недоверием к власти;

глубоко укоренившимися религиозными убеждениями;

потоком дезинформации, которая распространяется через соцсети.

Ситуация в больницах страны

В крупнейшем медицинском учреждении столицы Университетской больнице Бухареста, где лечат пациентов с коронавирусом, – сложная ситуация. В морг, рассчитанный на 15 тел, поступило 41.

На каждой каталке лежал черный пластиковый пакет с умершим от инфекции. Не поместившиеся тела заполняли коридор снаружи, а изнутри морга доносились крики родных погибших.

Когда я начинала работать, я никогда не думала, что переживу нечто подобное. Я никогда не думала, что может произойти такая катастрофа, что мы будем отправлять в могилы целые семьи,

– сказала медсестра Клаудиу Ионита.

Несколькими этажами выше все кровати, кроме одной, в расширенных отделениях были заняты.

Коронавирус в Румынии: кратко