Отправляли разные группы, – Зеленский о попытках России устранить его

Владимир Зеленский рассказал, что Россия не раз пыталась его устранить. Речь идет и о политическом устранении президента, а также об убийстве.

Политику уже докладывали о нескольких попытках устранения. Об этом Зеленский заявил в интервью российским оппозиционным СМИ, сообщает 24 канал.

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Я очень спокойно отношусь к любому отстранению. Какие-то группы людей отправляли. Начиная с политических, если говорить о моем политическом отстранении. Было всякое – медведчуковская группа и так далее,

– рассказал глава государства.

Зеленский отметил, что соратники Владимира Медведчука, то есть партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", распространяли много пропаганды о нем. Больше ее было на местных выборах. Тогда пророссийская политсила избрала тактику победы в регионах, ведь центральная власть уже была украинской.

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