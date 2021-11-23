По словам Шойгу, российские военные фиксируют существенный рост активности авиации ВВС США. Об этом он рассказал во время встречи с министром обороны Китая Вэй Фенхе.
Важно Авиационный удар – козырь в рукаве Путина, мы к этому готовы, – военный волонтер Римарук
За месяц россияне насчитали 30 вылетов американских самолетов
За последний месяц совершено около 30 вылетов к границам России, что в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года,
– сказал Шойгу.
Министр обороны государства-агрессора убеждает, что во время учений стратегических сил США Global Thunder 10 бомбардировщиков отрабатывали применение ядерного оружия против России с обоих направлений – западного и восточного.
Шойгу отметил "геополитическую турбулентность"
Интересно, что такое заявление Шойгу озвучил на встрече с китайским министром. Именно Китай Россия позиционирует как одного из важнейших стратегических партнеров. По мнению министра государства-агрессора, это партнерство особенно актуально в условиях "геополитической турбулентности".
Между тем Возможность наступления России на Украину будет зависеть от нескольких факторов, – Кулеба
Коротко о напряжении между США и Россией относительно помощи Украины:
- Американские СМИ сообщали о том, что Вашингтон рассматривает возможность оказания военной помощи Украине.
- Дополнительное вооружение, писали медиа, могут предоставить из-за потенциального вторжения России.
- На эту информацию мгновенно отреагировали в Кремле.
- По словам представителя Владимира Путина Дмитрия Пескова, такие сообщения "нагнетают ситуацию на линии соприкосновения".