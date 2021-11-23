За словами Шойгу, російські військові фіксують суттєве зростання активності авіації ВПС США. Про це він розповів під час зустрічі з міністром оборони Китаю Вей Фенхе.

Важливо Авіаційний удар – козир в рукаві Путіна, ми до цього готові, – військовий волонтер Римарук

За місяць росіяни нарахували 30 вильотів американських літаків

За останній місяць здійснено близько 30 вильотів до кордонів Росії, що в 2,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року,

– сказав Шойгу.

Міністр оборони держави-агресорки переконує, що під час навчань стратегічних сил США Global Thunder 10 бомбардувальники відпрацьовували застосування ядерної зброї проти Росії з обох напрямків – західного та східного.

Зверніть увагу! За словами Шойгу, найближча відстань, на яку американські літаки наближались до кордону, – 20 кілометрів.

Шойгу наголосив на "геополітичній турбулентності"

Цікаво, що таку заяву Шойгу озвучив на зустрічі з китайським міністром. Саме Китай Росія позиціонує як одного з найважливіших стратегічних партнерів. На думку міністра держави-агресорки, це партнерство особливо актуальне в умовах "геополітичної турбулентності".

Тим часом Можливість наступу Росії на Україну залежатиме від кількох факторів, – Кулеба

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