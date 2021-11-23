За словами Шойгу, російські військові фіксують суттєве зростання активності авіації ВПС США. Про це він розповів під час зустрічі з міністром оборони Китаю Вей Фенхе.
Важливо Авіаційний удар – козир в рукаві Путіна, ми до цього готові, – військовий волонтер Римарук
За місяць росіяни нарахували 30 вильотів американських літаків
За останній місяць здійснено близько 30 вильотів до кордонів Росії, що в 2,5 раза більше, ніж за відповідний період минулого року,
– сказав Шойгу.
Міністр оборони держави-агресорки переконує, що під час навчань стратегічних сил США Global Thunder 10 бомбардувальники відпрацьовували застосування ядерної зброї проти Росії з обох напрямків – західного та східного.
Шойгу наголосив на "геополітичній турбулентності"
Цікаво, що таку заяву Шойгу озвучив на зустрічі з китайським міністром. Саме Китай Росія позиціонує як одного з найважливіших стратегічних партнерів. На думку міністра держави-агресорки, це партнерство особливо актуальне в умовах "геополітичної турбулентності".
Тим часом Можливість наступу Росії на Україну залежатиме від кількох факторів, – Кулеба
Коротко про напруження між США та Росією щодо допомоги України:
- Американські ЗМІ повідомляли про те, що Вашингтон розглядає можливість надання військової допомоги Україні.
- Додаткове озброєння, писали медіа, можуть надати через потенційне вторгнення Росії.
- На цю інформацію миттєво відреагували у Кремлі.
- За словами речника Володимира Путіна Дмитра Пєскова, такі повідомлення "нагнітають ситуацію на лінії зіткнення".