Отравила военного насмерть: полиция задержала женщину, завербованную россиянами
- Полиция задержала женщину, подозреваемую в убийстве военного, которое, вероятно, было заказано российскими спецслужбами.
- По данным следствия, женщина добавила яд в напиток военного под руководством российского куратора, после чего он умер.
Полиция Закарпатья задержала подозреваемую в убийстве украинского военнослужащего, который умер в результате серьезного отравления. Вероятно, женщина действовала по заказу российских спецслужб.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Смотрите также Взорвал пути и мечтал о Северодонецке: в Харькове судят коммунальщика, который работал на ФСБ
Что выяснили правоохранители?
В съемной квартире в Ужгороде 13 апреля нашли тело украинского военного. Сначала считали, что смерть была естественной, однако в ходе расследования полиция обнаружила признаки возможного российского следа.
Во время проверки последних контактов погибшего выяснили, что на момент его смерти в квартире была 26-летняя женщина из Запорожья. По ее словам, они вместе отдыхали накануне и смерть могла наступить из-за алкоголя.
Эту версию опровергли результаты оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Ужгородского районного управления полиции. Правоохранители выяснили, что женщина действовала под четким руководством куратора из России,
– говорится в сообщении.
По данным следствия, женщина добавила в напиток мужчины заранее подготовленное вещество, через несколько часов после чего он умер. Подозреваемая сообщила об этом куратору и благодаря его указаниям пыталась скрыть следы.
"Женщина сообщила куратору о состоянии мужа и, по его указаниям, пыталась скрыть следы преступления – уничтожила емкость с остатками вещества и, дождавшись утра, вызвала скорую помощь", – добавили там.
Известно, что с военным она познакомилась на сайте знакомств. Сейчас женщину задержали. Согласно обнародованной информации, ей грозит 15 лет заключения или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Обратите внимание! Человек считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу.
Другие подобные разоблачения в Украине
Недавно в Одессе задержали агента ФСБ, которая по заказу российских спецслужб должна была ликвидировать командира подразделения ССО ВСУ. Ранее она проживала в России, сейчас ей объявили подозрение в госизмене.
Также за сотрудничество с оккупантами и помощь в убийстве 5 украинских военных будут судить лесника из Изюма. Мужчине также грозит пожизненное заключение за государственную измену в условиях военного положения.
До этого в Одессе задержали таксиста, который работал агентом ФСБ. Он корректировал ракетные и дроновые атаки России по городу, в частности об объектах критической инфраструктуры. Ему грозит пожизненное заключение.