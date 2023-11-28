Об отравлении Марианны Будановой СМИ со ссылкой на источники в разведке заявили 28 ноября. Также отметили, что отравление получили несколько сотрудников Главного управления разведки.

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В каком состоянии Кирилл Буданов

После информации об отравлении Марианны Будановой, два источника в спецслужбах сказали журналистам, что у Кирилла Буданова отравление не установлено. С его здоровьем все хорошо.

С ним все хорошо, у него ничего не обнаружили,

– заявил один из источников.

В то же время перед этим журналисты со ссылкой на источники в силовом блоке объяснили, что отравление получили несколько сотрудников Главного управления разведки. Источник объяснил, что Марианна Буданова небольшая с маленьким весом, поэтому симптомы отравления у нее проявились быстрее.

"А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников: "Они просто гигантские немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся", – сообщил источник.

Что известно об отравлении Марианны Будановой