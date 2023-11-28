Про отруєння Маріанни Буданової ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці заявили 28 листопада. Також зазначили, що отруєння зазнали декілька співробітників Головного управління розвідки.

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У якому стані Кирило Буданов

Після інформації про отруєння Маріанни Буданової, два джерела у спецслужбах сказали журналістам, що у Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все добре.

З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили,

– заявило одне з джерел.

Водночас перед цим журналісти з посиланням на джерела у силовому блоці пояснили, що отруєння зазнали декілька співробітників Головного управління розвідки. Джерело пояснило, що Маріанна Буданова невеличка з маленькою вагою, тому симптоми отруєння у неї проявились швидше.

"А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: "Вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", – повідомило джерело.

Що відомо про отруєння Маріанни Буданової