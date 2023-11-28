Про отруєння Маріанни Буданової ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці заявили 28 листопада. Також зазначили, що отруєння зазнали декілька співробітників Головного управління розвідки.
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У якому стані Кирило Буданов
Після інформації про отруєння Маріанни Буданової, два джерела у спецслужбах сказали журналістам, що у Кирила Буданова отруєння не встановлено. З його здоров'ям все добре.
З ним усе гаразд, у нього нічого не виявили,
– заявило одне з джерел.
Водночас перед цим журналісти з посиланням на джерела у силовому блоці пояснили, що отруєння зазнали декілька співробітників Головного управління розвідки. Джерело пояснило, що Маріанна Буданова невеличка з маленькою вагою, тому симптоми отруєння у неї проявились швидше.
"А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: "Вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються", – повідомило джерело.
Що відомо про отруєння Маріанни Буданової
- Журналісти написали 28 листопада, посилаючись на власні джерела у розвідці, що Маріанну Буданову госпіталізували після тривалого погіршення стану здоров'я. Лікарі діагностували у неї отруєння важкими металами.
- Джерела також запевнили, що вона лікується в Україні та вже завершує курс лікування. Далі вона перебуватиме під постійним контролем лікарів.
- Також джерела говорили ЗМІ, що життю Маріанни Буданової нічого не загрожує. Раніше Кирило Буданов розповідав, що дружина живе з ним у кабінеті та перебуває поруч постійно.
- Станом на 12:45 28 листопада офіційно Головне управління розвідки не підтверджувало та не спростовувало інформації про отруєння дружини Буданова.