Отравит всю армию, – Фейгин сказал, решится ли Путин использовать химическое оружие

Российские оккупанты уже используют фосфорные бомбы в циничной войне против Украины. Международные эксперты говорят о возможности применения химического оружия Россией.

Однако вряд ли Москва решится на то, чтобы ее применять, поскольку это будет иметь масштабные и тяжелые последствия для России. Так считает российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 канала.

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Он отметил, что Гитлер тоже имел неописуемые запасы химического оружия, но за всю войну ни разу его не применил. Он, конечно, хотел ее использовать, но не сделал этого, потому что "его бы со всех сторон отравили этим газом".

Поэтому я считаю, что Москва не решится применить химическое оружие, потому что просто отравит всю российскую армию. Я не думаю, что они на такое пойдут,

– отметил Фейгин.

Более того – они получат ответную атаку.

Готова ли Россия применить химическое оружие: что говорят в мире

Недавно в Минобороны Великобритании заявили, что Россия может планировать химическую или биологическую атаку в Украине.

России уже пригрозили, что ее ждут тяжелые последствия. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что использование химоружия даст "зеленый свет" НАТО.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия "заплатит высокую цену", если прибегнет к химической атаке.

Памятка действий в случае химической атаки / Инфографика 24 канала / Источник МОЗ

К слову – Фейгин предположил, что Кремль тестирует НАТО на то, что они готовы сделать: смотрите видео