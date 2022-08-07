Отравление гауляйтера сальдо: оккупанты подозревают его повара и горничную
Гауляйтера владимира сальдо могли отравить. Пропагандисты все скидывают на горничную. Сейчас коллаборант находится в больнице.
Кремлевские пропагандисты заявляют, якобы к отравлению сальдо причастны горничная и повар.
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коллаборанту стало плохо после обеда
российские СМИ пишут, что через полчаса, как сальдо поел, у него началось помутнение рассудка, затем стали неметь пальцы. Через несколько часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, чтобы исключить вероятность инсульта или инфаркта.
После этого гауляйтера перевезли в оккупированный Крым. Он расположен в токсикологической реанимации с диагнозом отравление. Пропагандисты отмечают, что скоро должны быть результаты анализов.
Что этому предшествовало
- Гауляйтер внезапно покинул "должность" и ушел на больничный. Поговаривали, что он испугался партизан.
- Сам сальдо изначально утверждал, мол, ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19.
- Впоследствии появилась информация, что коллаборант впал в кому. Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новой марионеткой кремля захватчики поставили сергея елисеева.
- Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, что предатель отравился "несвежим алкоголем". Это был "привет" от партизан.
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