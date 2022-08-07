Гауляйтера владимира сальдо могли отравить. Пропагандисты все скидывают на горничную. Сейчас коллаборант находится в больнице.

Кремлевские пропагандисты заявляют, якобы к отравлению сальдо причастны горничная и повар.

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коллаборанту стало плохо после обеда

российские СМИ пишут, что через полчаса, как сальдо поел, у него началось помутнение рассудка, затем стали неметь пальцы. Через несколько часов он потерял сознание. Местные врачи сделали кардиограмму и КТ, чтобы исключить вероятность инсульта или инфаркта.

После этого гауляйтера перевезли в оккупированный Крым. Он расположен в токсикологической реанимации с диагнозом отравление. Пропагандисты отмечают, что скоро должны быть результаты анализов.

Что этому предшествовало

Гауляйтер внезапно покинул "должность" и ушел на больничный. Поговаривали, что он испугался партизан.

Сам сальдо изначально утверждал, мол, ухудшение самочувствия стало результатом осложнения после перенесенного COVID-19.

Впоследствии появилась информация, что коллаборант впал в кому. Источники 24 канала сообщили, что таким образом захватчики собираются заменить гауляйтера. Новой марионеткой кремля захватчики поставили сергея елисеева.

Советник главы ОП Алексей Арестович объяснил, что предатель отравился "несвежим алкоголем". Это был "привет" от партизан.

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