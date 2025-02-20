Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Буданова журналисту Эйнулли Фатуллаеву.

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Марианну Буданова отравили в 2023 году

Кирилл Буданов прокомментировал отравление жены – ранее глава ГУР уже заявлял, что знает, кто стоит за этим покушением.

Все работают. Мы также имеем дело с одной из самых сильных силовых структур в мире. Силовых систем в мире – потому что это комплекс из работы различных структур и разных людей. Где-то у них есть успешные шаги и я никогда не боялся этого признать,

– объяснил Буданов.

Глава ГУР добавил, что успешные операции есть как у россиян, так и у украинцев и, по его словам, "это нормально".

К слову, ранее Буданов также рассказывал, что оккупанты более 10 раз пытались его убить. Генерал сообщал, что враг готовит новые попытки покушения на него "с привлечением людей в Украине".