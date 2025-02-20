Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Буданова журналісту Ейнуллі Фатуллаєву.

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Маріанну Буданова отруїли у 2023 році

Кирило Буданов прокоментував отруєння дружини – раніше голова ГУР вже заявляв, що знає, хто стоїть за цим замахом.

Всі працюють. Ми також маємо справу з однією з найсильніших силових структур у світі. Силових систем у світі – тому що це комплекс із роботи різноманітних структур і різних людей. Десь у них є успішні кроки і я ніколи не боявся цього визнати,

– пояснив Буданов.

Очільник ГУР додав, що успішні операції є як у росіян, так і в українців і, за його словами, "це нормально".

До слова, раніше Буданов також розповідав, що окупанти понад 10 разів намагалися його вбити. Генерал повідомляв, що ворог готує нові спроби замаху на нього "із залученням людей в Україні".