Однак, і цього разу противник не матиме успіху, запевнив генерал в інтерв'ю BBC.
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Замахи на Буданова та його дружину
Буданов розповів, що росіяни готують замах на нього із залученням людей в Україні.
Там вони зараз планують дещо, але, як і минулі рази, все в них не вийде,
– наголосив він.
Журналісти попросили прокоментувати Буданова хід розслідування отруєння його дружини Маріанни.
Розвідник зауважив, що наразі ще зарано розповідати про перебіг слідства, однак запевнив, що прогрес є і відповіді будуть.
Також Буданов сказав, що жодних затримань у цій справі не має.
Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде,
– заявив голова ГУР.
Він повідомив, що стан його дружини наразі більш-менш нормальний. Його стабілізували, вивели більшу частину токсинів.
У ЗМІ припускали, що ціллю отруєння міг бути сам Буданов. Втім, очільник ГУР виключив ймовірність такої похибки. Він підкреслив, що розуміє логіку окупантів, оскільки дружина є для нього найдорожчою людиною.
Раніше Буданов розповідав, що замахи на нього почались з 2016 року. Це трапилось після того, як у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник фсб Росії.
Отруєння Маріанни Буданової: що відомо
- 28 листопада ЗМІ написали, що дружину Буданова отруїли. ЇЇ ушпиталили до київської лікарні після тривалого погіршення стану здоров'я.
- Пізніше у ГУР підтвердили інформацію про отруєння.
- Ознаки отруєння виявили також у кількох співробітників розвідувального відомства.
- Дружина Буданова на момент появи новини про замах на неї, вже завершувала курс лікування.
- Джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що Буданову отруїли миш'яком та ртуттю.
- У ГУР уточнили, що ці речовини не використовуються в побуті та військовій справі.
- Цей інцидент розслідують як вбивство.