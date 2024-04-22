Однак, і цього разу противник не матиме успіху, запевнив генерал в інтерв'ю BBC.

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Замахи на Буданова та його дружину

Буданов розповів, що росіяни готують замах на нього із залученням людей в Україні.

Там вони зараз планують дещо, але, як і минулі рази, все в них не вийде,

– наголосив він.

Журналісти попросили прокоментувати Буданова хід розслідування отруєння його дружини Маріанни.

Розвідник зауважив, що наразі ще зарано розповідати про перебіг слідства, однак запевнив, що прогрес є і відповіді будуть.

Також Буданов сказав, що жодних затримань у цій справі не має.

Та які затримання? Це несерйозно. Я в ці ігри не граюся ніколи. Але це моя дружина, тому так воно не зійде,

– заявив голова ГУР.

Він повідомив, що стан його дружини наразі більш-менш нормальний. Його стабілізували, вивели більшу частину токсинів.

У ЗМІ припускали, що ціллю отруєння міг бути сам Буданов. Втім, очільник ГУР виключив ймовірність такої похибки. Він підкреслив, що розуміє логіку окупантів, оскільки дружина є для нього найдорожчою людиною.

Раніше Буданов розповідав, що замахи на нього почались з 2016 року. Це трапилось після того, як у серпні 2016 року в окупованому Криму був вбитий підполковник фсб Росії.

Отруєння Маріанни Буданової: що відомо