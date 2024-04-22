Глава Головного управління розвідки пояснив, чи має сенс такий песимізм. Перед цим Буданов попередив про важкий період з середи травня – початку червня. Адже росіяни проводять комплексну операцію.
Дивіться також Мобілізація засуджених: Мін'юст розглядає створення окремих добровольчих підрозділів
Буданов пояснив, чому немає підстав вірити в стратегічний програш України
Генерал-лейтенант розповів, що у випадку, якщо ми говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути, то в будь-якому випадку є сценарії:
- позитивні для однієї зі сторін,
- негативні для другої зі сторін.
Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще – а підстави вважати, що так буде, все ще є,
– заявив Буданов.
Очільник ГУР Міноборони сказав, що інтерв'ю вони проводили 19 квітня та почали з питання про збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22МЗ. Адже саме в цей день ЗСУ його ліквідували.
"Це позитивно вплине на ситуацію, як мінімум для одного конкретно взятого регіону? Я б сказав, так, позитивно. Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати – ці ж проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", – сказав очільник Головного управління розвідки.
Дивіться також Для Росії це головна цінність: чим для ворога критичне збиття літака Ту-22МЗ
В ЦРУ попереджали про ризики
- 20 квітня Палата представників США проголосувала за пакет військової допомоги Україні на майже 61 мільярд доларів. Далі підтримку має підтримати Сенат та підписати Джо Байден.
- Перед цим ухвалити допомогу Києву закликав директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільям Бернс. Він пояснював, що наслідки відсутності допомоги можуть бути непоправними.
- За словами Вільяма Бернса, є реальний ризик того, що Україна може до кінця 2024 року програти на полі бою або принаймні поставити Путіна в положення, коли він зможе по суті диктувати умови політичного врегулювання.
- Тоді очільник ЦРУ пояснив, що військова підтримка України охолодить амбіції не лише Росії, а й інших країн, що її підтримують. Це також стосується Сі Цзіньпіна в Китаї та союзників США та партнерів в Індійсько-Тихоокеанському регіоні.