Глава Головного управління розвідки пояснив, чи має сенс такий песимізм. Перед цим Буданов попередив про важкий період з середи травня – початку червня. Адже росіяни проводять комплексну операцію.

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Буданов пояснив, чому немає підстав вірити в стратегічний програш України

Генерал-лейтенант розповів, що у випадку, якщо ми говоримо про сценарії, які розробляються, які можуть бути, то в будь-якому випадку є сценарії:

позитивні для однієї зі сторін,

негативні для другої зі сторін.

Немає підстав для того, щоб вірити в стратегічний програш України. Так, якщо говорити, що все буде йти погано – ну, цілком зрозуміло, що і результат буде поганий. Проте, якщо підуть зміни на краще – а підстави вважати, що так буде, все ще є,

– заявив Буданов.

Очільник ГУР Міноборони сказав, що інтерв'ю вони проводили 19 квітня та почали з питання про збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22МЗ. Адже саме в цей день ЗСУ його ліквідували.

"Це позитивно вплине на ситуацію, як мінімум для одного конкретно взятого регіону? Я б сказав, так, позитивно. Так, є проблеми на фронті, але треба теж відверто казати – ці ж проблеми не сьогодні з'явилися, і не місяць тому, і навіть не три місяці тому. Це системна проблема, з якою ми стикнулися. І разом з тим треба пам'ятати, що Україна все ще існує", – сказав очільник Головного управління розвідки.

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В ЦРУ попереджали про ризики