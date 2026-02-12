В Верховной Раде начали проверку из-за возможного массового отравления депутатов

В Верховной Раде начали проверку после получения сообщений о массовом пищевом отравлении среди народных депутатов. Все дальнейшие выводы относительно тех или иных причин можно будет делать только после исследований.

Об этом в комментарии hromadske сообщила руководитель пресс-службы Верховной Рады Алена Матвеева. К теме Нардепа Безуглую могут отстранить из-за того, что она "послала" Тищенко Что известно о проверке в Верховной Раде после отравления нардепов? Алена Матвеева отметила, что проверка была начата сразу после получения информации об отравлении. Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований,

– сообщила пресс-секретарь. Руководитель пресс-службы ВР отметила, что, предварительно, рассматривают вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. Но окончательные выводы будут только после результатов лабораторных исследований. Как произошло массовое отравление депутатов в Верховной Раде? Верховная Рада 12 февраля завершила пленарное заседание, так и не рассмотрев ни одного вопроса. Для утверждения повестки дня не хватило голосов народных депутатов.

Среди причин этого называли командировки некоторых нардепов, а также возможное отравление некоторых парламентариев. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Канала подтвердил, что есть информация об ухудшении самочувствия примерно о 15 – 30 народных депутатов, преимущественно из фракции "Слуга народа".

В пресс-службе Верховной Рады заявили, сейчас работа столовой украинского парламента была приостановлена. Там продолжается санитарная проверка.