Про це в коментарі hromadske повідомила керівниця пресслужби Верховної Ради Альона Матвєєва.

Що відомо про перевірку у Верховній Раді після отруєння нардепів?

Альона Матвєєва зазначила, що перевірка була розпочата відразу після отримання інформації про отруєння.

Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень,

– повідомила речниця.

Керівниця пресслужби ВР наголосила, що, попередньо, розглядають імовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Але остаточні висновки будуть лише після результатів лабораторних досліджень.

Як сталося масове отруєння депутатів у Верховній Раді?