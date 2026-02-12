Про це в коментарі hromadske повідомила керівниця пресслужби Верховної Ради Альона Матвєєва.
Що відомо про перевірку у Верховній Раді після отруєння нардепів?
Альона Матвєєва зазначила, що перевірка була розпочата відразу після отримання інформації про отруєння.
Наразі фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування для з'ясування обставин і переліку спожитих харчових продуктів. Відбираються зразки для проведення лабораторних досліджень,
– повідомила речниця.
Керівниця пресслужби ВР наголосила, що, попередньо, розглядають імовірність ротавірусної або іншої гострої кишкової інфекції. Але остаточні висновки будуть лише після результатів лабораторних досліджень.
Як сталося масове отруєння депутатів у Верховній Раді?
Верховна Рада 12 лютого завершила пленарне засідання, так і не розглянувши жодного питання. Для затвердження порядку денного не вистачило голосів народних депутатів.
Серед причин цього називали відрядження деяких нардепів, а також можливе отруєння деяких парламентарів. Голова Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в коментарі 24 Каналу підтвердив, що є інформація про погіршення самопочуття приблизно про 15 – 30 народних депутатів, переважно з фракції "Слуга народу".
У пресслужбі Верховної Ради заявили, наразі робота їдальні українського парламенту була призупинена. Там триває санітарна перевірка.