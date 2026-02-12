Об этом в комментарии hromadske сообщила руководитель пресс-службы Верховной Рады Алена Матвеева.

К теме Нардепа Безуглую могут отстранить из-за того, что она "послала" Тищенко

Что известно о проверке в Верховной Раде после отравления нардепов?

Алена Матвеева отметила, что проверка была начата сразу после получения информации об отравлении.

Сейчас специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос для выяснения обстоятельств и перечня потребленных пищевых продуктов. Отбираются образцы для проведения лабораторных исследований,

– сообщила пресс-секретарь.

Руководитель пресс-службы ВР отметила, что, предварительно, рассматривают вероятность ротавирусной или другой острой кишечной инфекции. Но окончательные выводы будут только после результатов лабораторных исследований.

Как произошло массовое отравление депутатов в Верховной Раде?