Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС в Ивано-Франковской области.

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Что известно об отравлении угарным газом в Коломые

Сообщается, что в результате отравления угарным газом пострадали двое детей – 2010-го и 2019-го годов рождения, а также мужчина 1980-го и женщина 1987-го годов рождения.

Всех госпитализированы в лечебные учреждения Коломыйского района. Вероятная причина – неисправность газового котла,

– указали в ГСЧС.

Спасатели отмечают, что угарный газ – одна из самых распространенных причин несчастных случаев в домах, отапливаемых печами, каминами или газовыми котлами. Опасность заключается в том, что этот газ незаметен для зрения, абсолютно неощутимый. Он способен привести к беде за считанные минуты.

В ГСЧС отмечают, что установка детектора угарного газа в помещении может уберечь вашу жизнь.

К слову, на днях в Одессе из-за взрыва павербанка вспыхнул пожар. Возгорание возникло пожар в помещении ванной комнаты в квартире на 6-м этаже 9-ти этажного жилого дома. Пострадавших нет.