Про це повідомляє 24 Канал з посилання на ДСНС в Івано-Франківській області.

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Що відомо про отруєння чадним газом у Коломиї

Повідомляється, що внаслідок отруєння чадним газом постраждало двоє дітей – 2010-го та 2019-го років народження, а також чоловік 1980-го та жінка 1987-го років народження.

Всіх госпіталізовано в лікувальні заклади Коломийського району. Ймовірна причина – несправність газового котла,

– вказали у ДСНС.

Рятувальники наголошують, що чадний газ – одна з найпоширеніших причин нещасних випадків в оселях, що опалюються пічками, камінами чи газовими котлами. Небезпека полягає у тому, що цей газ непомітний для зору, абсолютно невідчутний. Він здатен призвести до біди за лічені хвилини.

У ДСНС наголошують, що встановлення детектора чадного газу в приміщенні може вберегти ваше життя.

До слова, днями в Одесі через вибух павербанка спалахнула пожежа. Загоряння виникло пожежа у приміщенні ванної кімнати в квартирі на 6-му поверсі 9-ти поверхового житлового будинку. Постраждалих немає.