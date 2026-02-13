Лечение доходит до капельниц: более 38 нардепов имеют осложнения из-за возможного отравления
- Более 38 народных депутатов попали в больницу с осложнениями из-за болезни.
- Нардеп Галина Третьякова отметила, что еще накануне они были здоровы, ситуация вызвала у женщины ряд вопросов.
Продуктивная работа Верховной Рады на ближайшее время остается под вопросом. Из-за болезни в медучреждения попали одновременно более 38 народных избранников.
Об этом на своей Facebook-странице рассказала нардеп Галина Третьякова. Саму женщину болезнь обошла стороной.
Что известно о больных депутатах и почему это вызывает вопросы?
По словам Третьяковой, симптомы болезни у ее коллег довольно ощутимы. Ведь лечение доходит до капельниц.
В то же время эта ситуация у нардепа вызвала несколько вопросов. В частности странным для Третьяковой показался тот факт, что более 28 народных избранников заболели одновременно, при том, что накануне все они были здоровы.
Обратила она внимание и на то, что в аппарате Верховной Рады процент заболеваемости среди работников служб (включая УГО, которые несут службу на улице в мороз, стоят на блок-постах и т.д.) остался на обычном, привычном уровне – без всякого всплеска больничных.
При этом уборщицы, работницы столовой и другие технические сотрудники, с которыми Третьякова, по ее словам, лично поговорила утром, абсолютно здоровы и не жалуются ни на какие симптомы.
Если это ротовирус, то почему родственники больных депутатов здоровы?,
– задала вопрос нардеп.
Кроме того, Третьякова раскритиковала и "нелепое" заявление пресс-службы по ситуации. Так, Алена Матеева ранее сообщала, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос работников, чтобы выяснить обстоятельства заболевания и установить перечень продуктов, которые потребляли больные. Кроме того, отобраны образцы для лабораторных исследований.
Заметьте! По предварительным данным, до 24 февраля проведения голосований в парламенте не предвидится.
Что же произошло в Верховной Раде?
В четверг, 12 февраля, Рада завершила пленарное заседание, так и не достигнув никаких практических результатов. Парламентарии не смогли даже утвердить повестку дня, из-за чего все запланированное рассмотрение законопроектов сорвалось.
Среди неофициальных причин такого развития событий называли массовые командировки народных депутатов, из-за чего в сессионном зале банально не хватило голосов для кворума. Кроме того, в парламентских кулуарах активно обсуждали случаи ухудшения самочувствия депутатов после посещения парламентской столовой – вероятно, из-за пищевого отравления.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин в комментарии 24 Каналу подтвердил, что сейчас действительно есть информация об ухудшении состояния здоровья народных депутатов, преимущественно представителей фракции "Слуга народа".