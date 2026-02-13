Лечение доходит до капельниц: более 38 нардепов имеют осложнения из-за возможного отравления

Продуктивная работа Верховной Рады на ближайшее время остается под вопросом. Из-за болезни в медучреждения попали одновременно более 38 народных избранников.

Об этом на своей Facebook-странице рассказала нардеп Галина Третьякова. Саму женщину болезнь обошла стороной.

Актуально Возможное отравление депутатов в Раде: что известно о болезни, которая остановила работу парламента

Что известно о больных депутатах и почему это вызывает вопросы?

По словам Третьяковой, симптомы болезни у ее коллег довольно ощутимы. Ведь лечение доходит до капельниц.

В то же время эта ситуация у нардепа вызвала несколько вопросов. В частности странным для Третьяковой показался тот факт, что более 28 народных избранников заболели одновременно, при том, что накануне все они были здоровы.

Обратила она внимание и на то, что в аппарате Верховной Рады процент заболеваемости среди работников служб (включая УГО, которые несут службу на улице в мороз, стоят на блок-постах и т.д.) остался на обычном, привычном уровне – без всякого всплеска больничных.

При этом уборщицы, работницы столовой и другие технические сотрудники, с которыми Третьякова, по ее словам, лично поговорила утром, абсолютно здоровы и не жалуются ни на какие симптомы.

Если это ротовирус, то почему родственники больных депутатов здоровы?,

– задала вопрос нардеп.

Кроме того, Третьякова раскритиковала и "нелепое" заявление пресс-службы по ситуации. Так, Алена Матеева ранее сообщала, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы проводят опрос работников, чтобы выяснить обстоятельства заболевания и установить перечень продуктов, которые потребляли больные. Кроме того, отобраны образцы для лабораторных исследований.

Заметьте! По предварительным данным, до 24 февраля проведения голосований в парламенте не предвидится.

Что же произошло в Верховной Раде?