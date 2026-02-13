Про таке на своїй Facebook-сторінці розповіла нардепка Галина Третьякова. Саму жінку хвороба оминула.

Що відомо про хворих депутатів та чому це викликає запитання?

За словами Третьякової, симптоми недуги в її колег доволі відчутні. Адже лікування доходить до крапельниць.

Водночас ця ситуація в нардепки викликала кілька запитань. Зокрема дивним для Третьякової здався той факт, що понад 28 народних обранців захворіли одночасно, при тому, що напередодні всі вони були здорові.

Звернула вона увагу й на те, що в апараті Верховної Ради відсоток захворюваності серед працівників служб (включно з УДО, які несуть службу на вулиці в мороз, стоять на блок-постах тощо) залишився на звичайному, звичному рівні – без жодного сплеску лікарняних.

При цьому прибиральниці, працівниці їдальні та інші технічні співробітники, з якими Третьякова, за її словами, особисто поговорила вранці, абсолютно здорові й не скаржаться на жодні симптоми.

Якщо це ротовірус, то чому родичі хворих депутатів здорові?,

– поставила запитання нардепка.

Окрім того, Третьякова розкритикувала й "недолугу" заяву пресслужби стосовно ситуації. Так, Альона Матєєва раніше повідомляла, що фахівці санітарно-епідеміологічної служби проводять опитування працівників, аби з'ясувати обставини захворювання та встановити перелік продуктів, які споживали хворі. Крім того, відібрано зразки для лабораторних досліджень.

Зауважте! За попередніми даними, до 24 лютого проведення голосувань у парламенті не передбачається.

Що ж сталося у Верховній Раді?