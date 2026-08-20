Это сделало его окружение, – Балога об отравлении Ющенко в 2004 году

Отравление в 2004 году кандидата в президенты Виктора Ющенко остается одним из самых громких уголовных дел в Украине. Бывший соратник политика Виктор Балога назвал фамилию одного из причастных к делу.

По его словам, это один из тогдашних депутатов от партии "Наша Украина". Об этом бывший политик рассказал в интервью "РБК-Украина".

Что известно об отравлении Ющенко?

Экс-глава Секретариата президента Виктор Балога рассказал, что полностью понимает, как готовилось покушение на Виктора Ющенко во время выборов 2004 года. По его словам, к преступлению причастны люди из команды политика.

Виктор Балога подчеркнул, что попытка устранить кандидатуру Ющенко была частью масштабного противостояния между Западом и Востоком. По его словам, злоумышленники стремились физически ликвидировать политика.

Политик ответил на вопрос о конкретных фамилиях участников отравления. Балога заявил, что к попытке убийства тогдашнего кандидата в президенты был причастен действующий на тот момент депутат от партии "Наша Украина" – Давид Жвания.

Кто такой Давид Жвания?

Обратите внимание! Давид Жвания родился в Грузии в 1967 году. После провозглашения независимости переехал в Украину, в 1999 году получил гражданство. В 2002–2014 годах был депутатом Верховной Рады от партий "Наша Украина", блока "Наша Украина – Народная самооборона", "Партии регионов" и в качестве самовыдвиженца.



В 2010 году голосовал за продление пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года. 9 мая 2022 года Жвания погиб от артиллерийского обстрела возле блокпоста оккупантов в Запорожье. Также поступала информация, что он имел российское гражданство и был неофициальным представителем "Росатома".

Напомним, что отравление Ющенко произошло осенью 2004 года в разгар предвыборной кампании. В организме пострадавшего медики обнаружили критически высокую концентрацию диоксина.

Давид Жвания в день отравления, 5 сентября, встречался с Виктором Ющенко. Третий президент Украины в 2008 году допустил, что депутат от "Нашей Украины" причастен к его отравлению.