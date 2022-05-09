На Запорожье российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел "серой зоны". Огонь врага унес жизни бывшего депутата Давида Жвании.
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Антон Геращенко сообщил о гибели бывшего депутата Давида Жвании. Обстрелы россиян застали его возле блокпоста в селе Новопокровка в Запорожье.
Источник:телеграм Антона Геращенко
На Запорожье российские оккупанты совершили артиллерийский обстрел "серой зоны". Огонь врага унес жизни бывшего депутата Давида Жвании.
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