На Запоріжжі російські окупанти здійснили артилерійський обстріл "сірої зони". Вогонь ворога забрав життя колишнього депутата Давида Жванії.

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