На Запоріжжі російські окупанти здійснили артилерійський обстріл "сірої зони". Вогонь ворога забрав життя колишнього депутата Давида Жванії.
Читайте також Передали другу частину відповідей на опитувальник ЄС, – Зеленський звернувся до українців
Антон Геращенко повідомив про загибель колишнього депутата Давида Жванії. Обстріли росіян застали його біля блокпосту в селі Новопокровка на Запоріжжі.
Джерело:телеграмм Антона Геращенка
На Запоріжжі російські окупанти здійснили артилерійський обстріл "сірої зони". Вогонь ворога забрав життя колишнього депутата Давида Жванії.
Читайте також Передали другу частину відповідей на опитувальник ЄС, – Зеленський звернувся до українців