Отравление детей в лагере на Донетчине: Супрун назвала вероятную причину

На Донетчине в оздоровительном лагере "Ястребок" отравились более полусотни детей. Предварительной причиной отравления мог стать сальмонеллез.

Об этом журналистам "Радио Свобода" сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

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Она отметила, что вместе с лабораторным центром в Донецкой области и с Госпродпотребслужбой были собраны анализы крови, воды, и продуктов питания, и воды из бассейна.

Шесть человек работает в пищеблоке, из них четверо взрослых заболело и еще другие взрослые, которые там работают, но большинство – это дети. Сейчас выглядит, что это инфекция сальмонеллез, но завтра утром должны быть результаты анализов,

– рассказала Супрун.

По ее словам, большинство детей находятся в состоянии средней тяжести. Также она добавила, что такие случаи встречаются довольно часто летом.

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"Мы раз или два раза в неделю получаем информацию о таком заболевании", – добавила Супрун.

Она подчеркнула, что Госпродпотребслужба отныне будет делать больше проверок в детских лагерях.

Напомним, Славянская местная прокуратура открыла уголовное производство по факту отравления детей в детском оздоровительном лагере "Ястребок". Работу детского центра прекратили, пока не будут выяснены все обстоятельства и устранены последствия.