Отруєння дітей у таборі на Донеччині: Супрун назвала ймовірну причину

На Донеччині в оздоровчому таборі "Яструбок" отруїлося понад півсотні дітей. Попередньою причиною отруєння міг стати сальмонельоз.

Про це журналістам "Радіо Свобода" повідомила виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.

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Вона зазначила, що разом із лабораторним центром у Донецькій області та з Дердпродспоживслужбою було зібрано аналізи крові, води, і продуктів харчування, і води з басейну.

Шість осіб працює в харчоблоці, із них четверо дорослих захворіло та ще інші дорослі, які там працюють, але більшість – це діти. Зараз виглядає, що це інфекція сальмонельоз, але завтра вранці мають бути результати аналізів,

– розповіла Супрун.

За її словами, більшість дітей перебувають у стані середньої тяжкості. Також вона додала, що такі випадки трапляються досить часто влітку.

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"Ми раз або два рази на тиждень отримуємо інформацію про таке захворювання", –додала Супрун.

Вона наголосила, що Держпродспоживслужба відтепер робитиме більше перевірок у дитячих таборах.

Нагадаємо, Слов'янська місцева прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом отруєння дітей у дитячому оздоровчому таборі "Яструбок". Роботу дитячого центру припинили, поки не буде з’ясовано усі обставин та усунено наслідки.