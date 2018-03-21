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Отравление Ющенко и Скрипаля являются звеньями одной цепи, – лидер Ичкерии

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Отравление Ющенко и Скрипаля являются звеньями одной цепи
Отравление Ющенко и Скрипаля являются звеньями одной цепи / Коллаж 24 Канал

Убийство бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко, отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и отравлении третьего Президента Украины Виктора Ющенко являются звеньями одной цепи.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал лидер Чеченской республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев.

Он отметил, что эта ядовитое вещество было разработано по указу президента России Владимира Путина: "Инструмент, оружие, которое было использовано – решение применить это оружие может быть принято с разрешения верховного главнокомандующего".

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Закаев также рассказал, что вещество, которое Россия использует для нападений, в свое время испытывалась в Чечне. В 2003 году с ним Закаевым связывался представитель России, который специально приехал в Лондон, чтобы предупредить его.

Он приводил конкретные данные, в каком году лаборатория была закрыта по указу Ельцина и где она расположена. Она расположена в Санкт-Петербурге. После прихода к власти Путина по указу президента химическая лаборатория по изготовлению ядов возобновила свою работу. И было решено использовать эти яды против бойцов чеченского сопротивления, которые продолжали бороться в горах,
– объяснил лидер Чеченской республики Ичкерия в изгнании.

Закаев также выразил убеждение, что Кремль стоит и за отравлением российского депутата и журналиста Юрия Щекочихина, который скоропостижно скончался в 2003 году. По мнению медиков, смерть Щекочихина вызвала интоксикация, в его организме обнаружили фенол и лидокаин.

"Кроме того, вы помните отравлении бывшего президента Украины Ющенко, это все – звенья одной цепи. В конечном итоге сегодня это проявилось в Великобритании, и специалисты уже сделали выводы, что это химоружие", – отметил Закаев.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что Скрипаль мог быть отравленным разработанным Россией боевым нервно-паралитическим веществом "Новичок". Поэтому, Лондон выслал из страны российских дипломатов и приостановил дипломатические контакты на высоком уровне с РФ.

Теги: Новости России Новости Украины Отравление Сергея Скрипаля Новости политики Владимир Путин Чечня отравление Виктор Ющенко
Источник: 24 Канал
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