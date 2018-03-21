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Отруєння Ющенка та Скрипаля є ланками одного ланцюга, – лідер Ічкерії

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Отруєння Ющенка та Скрипаля є ланками одного ланцюга
Отруєння Ющенка та Скрипаля є ланками одного ланцюга / Колаж 24 Канал

Вбивство колишнього офіцера російських спецслужб Олександра Литвиненка, отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та отруєння третього Президента України Віктора Ющенка є ланками одного ланцюга.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів лідер Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв.

Він зазначив, що ця отруйна речовина була розроблена за указом президента Росії Володимира Путіна: "Інструмент, зброя, яка була використана – рішення застосувати цю зброю може бути прийнято з дозволу верховного головнокомандувача".

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Закаєв також розповів, що речовина, яку Росія використовує для нападів, свого часу випробовувалася в Чечні. У 2003 році із ним Закаєвим зв'язувався представник Росії, який спеціально приїхав до Лондона, щоб попередити його.

Він наводив конкретні дані, в якому році лабораторія була закрита за указом Єльцина і де вона розташована. Вона розташована в Санкт-Петербурзі. Після приходу до влади Путіна за указом президента хімічна лабораторія з виготовлення отрут відновила свою роботу. І було вирішено використовувати ці отрути на бійців чеченського опору, які продовжували боротися в горах,
– пояснив лідер Чеченської республіки Ічкерія у вигнанні.

Закаєв також висловив переконання, що Кремль стоїть і за отруєнням російського депутата та журналіста Юрія Щекочихіна, який раптово помер у 2003 році. На думку медиків, смерть Щекочихіна викликала інтоксикація, в його організмі виявили фенол і лідокаїн.

"Крім того, ви пам'ятаєте отруєння колишнього президента України Ющенка, це все – ланки одного ланцюга. В кінцевому підсумку сьогодні це проявилося у Великобританії, і фахівці вже зробили висновки, що це хімзброя", – наголосив Закаєв.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Згодом прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новичок". Відтак, Лондон вислав з країни російських дипломатів та призупинив дипломатичні контакти на високому рівні з РФ.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Отруєння Сергія Скрипаля Віктор Ющенко отруєння Чечня Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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