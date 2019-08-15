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      Отравление Скрипалей: полиция сообщила о еще одной жертве инцидента

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      Британский полицейский стал четвертой жертвой отравления в Солсбери
      Британский полицейский стал четвертой жертвой отравления в Солсбери / beztabu.net

      Более чем через год после отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в деле появился четвертый пострадавший. Штаб-квартира городской полиции Лондона (Скотленд-Ярд) сообщила, что полицейский Уилтшира подвергся незначительному влиянию "Новичка".

      После получения надлежащей медицинской помощи неназванный правоохоранитель вернулся к работе, сообщает издание Evening Standard.

       Интересно: Новые санкции против Москвы из-за Скрипалей: что теперь ждет Россию

      Офицер был причастен к расследованию отравления Сергея и Юлии Скрипалей в марте 2018 года. Судебно-медицинская экспертиза образца крови полицейского была взята сразу после его завершения. Лишь теперь удалось подтвердить, что в образце были найдены следы "Новичка".

      "Офицер продолжает получать поддержку от полиции Уилтшира вместе с другими правоохранителями и персоналом, которые пострадали от событий в Солсбери и Эмсбери в прошлом году", – заверили в Скотленд-Ярде.

      Неназванный полицейский стал четвертой жертвой отравления в Солсбери. Так, вследствие действия нервно-паралитического агента пострадали Сергей и Юлия Скрипали и детектив Ник Бейли, работавший на месте инцидента.

      Что известно об отравлении Скрипалей в Солсбери?
      4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.

      Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей сотрудники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".

      blog_ava
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      Теги: Великобритания Отравление Сергея Скрипаля
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