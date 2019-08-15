Отруєння Скрипалів: поліція повідомила про ще одну жертву інциденту

Через понад рік після отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері у справі з'явився четвертий постраждалий. Штаб-квартира міської поліції Лондона (Скотленд-Ярд) повідомила, що поліцейський Вілтшира зазнав незначного впливу "Новічка".

Після отримання належної медичної допомоги неназваний правоохоронець повернувся до роботи, повідомляє видання Evening Standard.

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Офіцер був причетний до розслідування отруєння Сергія та Юлії Скрипаль у березні 2018 року. Судово-медична експертиза зразка крові поліцейського була взята відразу після його виконання. Лише тепер вдалося підтвердити, що в зразку були знайдені сліди "Новічка".

"Офіцер продовжує отримувати підтримку від поліції Вілтшира разом з іншими правоохоронцями та персоналом, які постраждали від подій у Солсбері та Емсбері минулого року", – запевнили у Скотленд-Ярді.

Неназваний поліцейський став четвертою жертвою отруєння у Солзбері. Так, внаслідок дії нервово-паралітичного агента постраждали Сергій та Юлія Скрипалі і детектив Нік Бейлі, який працював на місці інциденту.

Що відомо про отруєння Скрипалів у Солсбері?4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.



Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".