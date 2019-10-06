Отравление в Солсбери: Трамп убеждал Мэй, что Россия здесь ни при чем

Президент США Дональд Трамп летом 2018 года имел напряженный телефонный разговор с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Тогда он отрицал, что Россия стоит за попыткой убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

На то, чтобы убедить Мэй, американский лидер потратил 10 минут, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

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Трамп сомневается в причастности России к громкому отравлению, несмотря на выводы Великобритании. Там отмечают, что именно российский режим Владимира Путина стоял за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии.

Издание отмечает, что Трамп "поучал" тогдашнего премьера Мэй относительно вклада Великобритании в НАТО. Впоследствии начал отрицать причастность России к делу Скрипаля.

Почти 10 минут разговора. Мэй говорила, что это очень вероятно, а он говорил, что он не уверен,

– сказал источник.

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