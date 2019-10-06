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      Отравление в Солсбери: Трамп убеждал Мэй, что Россия здесь ни при чем

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      Трамп спорил с Мэй о причастности РФ к химатаке в Солсбери, – СМИ
      Трамп спорил с Мэй о причастности РФ к химатаке в Солсбери, – СМИ / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп летом 2018 года имел напряженный телефонный разговор с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Тогда он отрицал, что Россия стоит за попыткой убийства бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.

      На то, чтобы убедить Мэй, американский лидер потратил 10 минут, пишет Washington Post со ссылкой на свои источники.

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      Трамп сомневается в причастности России к громкому отравлению, несмотря на выводы Великобритании. Там отмечают, что именно российский режим Владимира Путина стоял за отравлением Скрипаля и его дочери Юлии.

      Издание отмечает, что Трамп "поучал" тогдашнего премьера Мэй относительно вклада Великобритании в НАТО. Впоследствии начал отрицать причастность России к делу Скрипаля.

      Почти 10 минут разговора. Мэй говорила, что это очень вероятно, а он говорил, что он не уверен,
      – сказал источник.

      Что известно об отравлении "Новичком" в Солсбери и Эймсбери?

      • 4 марта 2018 года в британском городке Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Им удалось выжить после длительного лечения.
      • Британское следствие выяснило, что отравили Скрипалей работники ГРУ России Александр Мишкин и Анатолий Чепига. Позже назвали третьего фигуранта резонансного дела – "Сергея Федотова", который мог быть куратором "Боширова" и "Петрова".
      • Для транспортировки "Новичка" российские разведчики использовали флакон из-под духов, однако выбросили его не в урну, а в контейнер для помощи малообеспеченным слоям населения.
      • Британец Чарли Роули нашел флакон с ядом и, думая, что это духи, подарил его своей подруге Дон Стерджесс. Ты напрыскала вещество на себя. В итоге оба подверглись атаке, а Дон через некоторое время умерла в больнице.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Великобритания Новости США Тереза Мэй Дональд Трамп Новости политики
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