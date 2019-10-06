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      Отруєння в Солсбері: Трамп переконував Мей, що Росія тут ні до чого

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      Трамп сперечався з Мей про причетність РФ до хіматаки в Солсбері, – ЗМІ
      Трамп сперечався з Мей про причетність РФ до хіматаки в Солсбері, – ЗМІ / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп влітку 2018 року мав напружену телефонну розмову з колишньою прем'єр-міністркою Британії Терезою Мей. Тоді він заперечував, що Росія стоїть за спробою вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

      На те, аби переконати Мей, американський лідер витратив 10 хвилин, пише Washington Post із посиланням на свої джерела.

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      Трамп сумнівається у причетності Росії до гучного отруєння, попри висновки Британії. Там наголошують, що саме російський режим Володимира Путіна стояв за отруєнням Скрипаля та його дочки Юлії.

      Видання зазначає, що Трамп "повчав" тодішню прем'єрку Мей щодо внеску Великої Британії в НАТО. Згодом почав заперечувати причетність Росії до справи Скрипаля.

      Майже 10 хвилин розмови. Мей казала, що це дуже вірогідно, а він казав, що він не впевнений,
       – сказало джерело. 

      Що відомо про отруєння "Новачком" у Солсбері та Еймсбері?

      • 4 березня 2018 року у британському містечку Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новачок" отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Їм вдалося вижити після тривалого лікування.
      • Британське слідство з'ясувало, що отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга. Пізніше назвали третього фігуранта резонансної справи – "Сергія Федотова", який міг бути куратором "Боширова" і "Петрова".
      • Для транспортування "Новачка" російські розвідники використали флакон з-під парфумів, однак викинули його не у смітник, а у контейнер для допомоги малозабезпеченим верствам населення.
      • Британець Чарлі Роулі знайшов флакон із отрутою і, думаючи, що це парфуми, подарував його своїй подрузі Дон Стерджесс. Та поприскала речовину на себе. У підсумку обоє зазнали атаки, а Дон за деякий час померла у лікарні.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Тереза Мей Велика Британія
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