Отруєння в Солсбері: Трамп переконував Мей, що Росія тут ні до чого

Президент США Дональд Трамп влітку 2018 року мав напружену телефонну розмову з колишньою прем'єр-міністркою Британії Терезою Мей. Тоді він заперечував, що Росія стоїть за спробою вбивства колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.

На те, аби переконати Мей, американський лідер витратив 10 хвилин, пише Washington Post із посиланням на свої джерела.

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Трамп сумнівається у причетності Росії до гучного отруєння, попри висновки Британії. Там наголошують, що саме російський режим Володимира Путіна стояв за отруєнням Скрипаля та його дочки Юлії.

Видання зазначає, що Трамп "повчав" тодішню прем'єрку Мей щодо внеску Великої Британії в НАТО. Згодом почав заперечувати причетність Росії до справи Скрипаля.

Майже 10 хвилин розмови. Мей казала, що це дуже вірогідно, а він казав, що він не впевнений,

– сказало джерело.

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