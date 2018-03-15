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Отравлении экс-шпиона Скрипаля: в Канаде сделали заявление

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Хрыстя Фриланд
Хрыстя Фриланд / Фото из открытых источников

Отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери нарушение международного порядка и Канада осуждает такие действия.

Об этом сообщила министр иностранных дел Канады Фриланд, сообщает "Укринформ".

По словам Фриланд, "ее страна самым решительным образом осуждает отвратительное применения химического вещества на суверенной территории Великобритании".

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Вероятно привлечения России к этому нападению является серьезным нарушением основанного на правилах мирового порядка,
– добавила министр.

Она отметила, что Канада солидарна "со своим близким союзником Соединенным Королевством и британским народом".

Канада предлагает Соединенному Королевству свою полную поддержку и призывает все государства в полной мере сотрудничать с британскими следователями,
– добавила Фриланд.

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери отравили бывшего российского военного разведчика Сергея Скрипаля. Вместе с ним был отравлен и его 33-летнюю дочь Юлию. Их обоих доставили в реанимацию в критическом состоянии

Теги: Отравление Сергея Скрипаля Канада
Источник: 24 Канал
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