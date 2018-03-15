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ПАРАЛІМПІАДА-2018 СТІВЕН ХОКІНГ ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ВОЛОДИМИР РУБАН

Отруєння екс-шпигуна Скрипаля: в Канаді зробили заяву

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Христя Фріланд
Христя Фріланд / Фото з відкритих джерел

Отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки є порушенням міжнародного порядку і Канада засуджує такі дії.

Про це сповістила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, повідомляє "Укрінформ".

За словами Фріланд, "її країна найрішучішим чином засуджує огидне застосування хімічної речовини на суверенній території Великої Британії".

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Вірогідне залучення Росії до цього нападу є серйозним порушенням заснованого на правилах світового порядку,
– додала міністр.

Вона зазначила, що Канада солідарна "зі своїм близьким союзником Об’єднаним Королівством та британським народом".

Канада пропонує Об’єднаному королівству свою повну підтримку та закликає усі держави повною мірою співпрацювати із британськими слідчими,
– додала Фріланд.

Нагадаємо, 4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

Теги: Отруєння Сергія Скрипаля Канада
Джерело: 24 Канал
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