Причастны к отравлению Скрипаля: у задержанных в Швеции шпионов были интересные соседи из ГРУ

У супругов, задержанных в Швеции по подозрению в шпионаже, были в России довольно интересные соседи. Речь идет о сотрудниках ГРУ, одного из которых связывают с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля.

Об этом рассказал основатель Bellingcat Эллиот Хиггинс. Расследование провел журналист Христо Грозев.

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Шпионы имели соседей с ГРУ в Москве

Грозев обнаружил "интересных соседей в Москве" у супругов, недавно задержанных в Швеции по подозрению в шпионаже. По данным центра "Досье" и шведского издания Expressen, задержанными были 59-летний Сергей Скворцов и 58-летняя Елена Кулькова.

Как сообщил Хиггинс, супруги и члены их семьи с 1999 года являются владельцами московской квартиры на улице Зорге, 36. Пока неизвестно, жили ли они когда-то в этой квартире или нет. Вскоре после ее приобретения супруги переехали в Швецию.

Каких соседей имели супруги:

Одна из квартир в этом доме зарегистрирована на сотрудника военной разведки ГРУ Дениса Сергеева, подозреваемого в отравлении двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Сергеев, путешествовавший с паспортом, выданным на имя Сергея Федотова, в 2015 году принимал участие в отравлении нервно-паралитическим веществом болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева.

В этом же доме есть квартира генерал-майора Андрея Аверьянова – главы воинской части 29 155 ГРУ. Она известна как 161 учебный центр, в котором сотрудники ГРУ проходят боевую подготовку.

По адресу улица Зорге, 36 также зарегистрированы генерал-майор ГРУ Андрей Ильиченко, известный "сделками по дезинформации", и другие служащие воинской части 29155.

По тому же адресу зарегистрирована дочь задержанных в Швеции вероятных шпионов, работающая в одной шведской компании вместе с отцом и бывшим высокопоставленным сотрудником шведской разведки.

Как задержали вероятных российских шпионов в Швеции

Хиггинс со ссылкой на документы шведских властей сообщил, что задержанный в Швеции россиянин подозревается в шпионской деятельности:

против США с 2013 года,

против Швеции с 2014 года.

Все это время задержан и его супруги имели в Швеции бизнес по продажам промышленных технологий. Кроме того, имя россиянина фигурировало в списках советских дипломатов, которых в период с 1974 по 1983 год отстранили от работы за шпионаж.

Сообщения о задержании полицией Швеции двух россиян обнародовали 23 ноября. Это произошло в пригороде Стокгольма. Во время операции полиция использовала 2 вертолета.

По информации газеты Aftonbladet, супруги приехали из России в Швецию в конце 1990-х. Мужчина мог заниматься шпионажем последние 10 лет, а жена ему помогала.