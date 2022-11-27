Про це розповів засновник Bellingcat Еліот Гіґґінс. Розслідування провів журналіст Христо Грозев.

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Шпигуни мали сусідів з ГРУ в Москві

Грозев виявив "цікавих сусідів у Москві" у подружжя, яке нещодавно затримали у Швеції за підозрою в шпигунстві. За даними центру "Досьє" і шведського видання Expressen, затриманими були 59-річний Сергій Скворцов і 58-річна Олена Кулькова.

Як повідомив Гіґґінс, подружжя і члени їхньої сім'ї з 1999 року є власниками московської квартири на вулиці Зорге, 36. Поки невідомо, чи жили вони колись у цій квартирі чи ні. Незабаром після її придбання подружжя переїхало до Швеції.

Яких сусідів мало подружжя:

Одна з квартир у цьому будинку зареєстрована на співробітника військової розвідки ГРУ Дениса Сергєєва, якого підозрюють в отруєнні подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Сергєєв, який подорожував із паспортом, виданим на ім'я Сергія Федотова, у 2015 році брав участь в отруєнні нервово-паралітичною речовиною болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

У цьому ж будинку є квартира генерал-майора Андрія Авер'янова – голови військової частини 29155 ГРУ. Вона відома як 161-й навчальний центр, у якому співробітники ГРУ проходять бойову підготовку.

За адресою вулиця Зорге, 36 також зареєстровані генерал-майор ГРУ Андрій Ілліченко, відомий "операціями з дезінформації", та інші службовці військової частини 29155.

За тією ж адресою зареєстрована дочка затриманих у Швеції ймовірних шпигунів, яка працює в одній шведській компанії разом із батьком і колишнім високопоставленим співробітником шведської розвідки.

Як затримали ймовірних російських шпигунів у Швеції

Гіґґінс із посиланням на документи шведської влади повідомив, що затриманий у Швеції росіянин підозрюється у шпигунській діяльності:

проти США з 2013 року,

проти Швеції з 2014 року.

Весь цей час затриманий і його дружина мали у Швеції бізнес із продажу промислових технологій. Окрім того, ім'я росіянина фігурувало у списках радянських дипломатів, яких у період із 1974 до 1983 року відсторонили від роботи за шпигунство.

Повідомлення про затримання поліцією Швеції двох росіян оприлюднили 23 листопада. Це відбулося в передмісті Стокгольма. Під час операції поліція використовувала 2 вертольоти.

За інформацією газети Aftonbladet, подружжя приїхало з Росії до Швеції наприкінці 1990-х. Чоловік міг займатися шпигунством останні 10 років, а дружина йому допомагала.