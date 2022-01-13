Отражали воздушную атаку из временно оккупированного Крыма: подразделения ПВО провели учения
Источник:Генштаб ВСУ
В Херсонской области провели тренировку подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг". Вероятные воздушные атаки из Крыма отражали расчеты зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".
Зенитный ракетный комплекс предназначен для прикрытия сил и средств наших подразделений во всех видах боевых действий. Офицеры "Юга" рассказали, что потенциальные цели ЗРК – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника.
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ЗРК имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия.
ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдалении до 45 километров,
– объяснил офицер.
Для этого тренируют личный состав подразделений ПВО. Это позволяет быть готовым к действиям врага на границе с временно оккупированным Крымом.
Расчеты "Осы-АКМ" тренируются в условиях приближенных к боевым
В Командовании объединенных сил ВСУ рассказали, что тренировка расчетов происходит в условиях максимально приближенных к боевым. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают военным разведывать обстановку и уничтожать беспилотные аппараты.
Смотрите фото из учений группировки войск "Юг":
Коротко о последних учениях украинских военных:
- Военные, выполняющие боевые задания на админгранице с Крымом, совершенствовали стрельбы из станковых автоматических гранатометов АГС-17.
- В начале января возле временно оккупированного Крыма проводили тренировку украинские разведчики.
- Также в это же время группировка "Юг" провела учения возле админграницы с полуостровом: гранатометчики выполняли задачи по уничтожению танков.
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Текст публикации Генштаба ВСУ:
В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ", который на сегодняшний день остается грозным и мощным автоматизированным военным зенитно-ракетным комплексом и предназначен для прикрытия сил и средств наших подразделений во всех видах боевых действий.
По словам офицера группировки войск "Юг", среди потенциальных целей этого комплекса – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.