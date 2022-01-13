Отражали воздушную атаку из временно оккупированного Крыма: подразделения ПВО провели учения

В Херсонской области провели тренировку подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг". Вероятные воздушные атаки из Крыма отражали расчеты зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ".

Зенитный ракетный комплекс предназначен для прикрытия сил и средств наших подразделений во всех видах боевых действий. Офицеры "Юга" рассказали, что потенциальные цели ЗРК – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника.

Важно ВМС Украины заверили, что готовы отразить атаку России с моря

ЗРК имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия.

ЗРК "Оса-АКМ" имеет хорошую проходимость и может преодолевать водные препятствия вплавь и имеет высокие огневые возможности и позволяет уничтожать разные цели, на расстоянии до 10 километров, при этом цель можно обнаружить на отдалении до 45 километров,

– объяснил офицер.

Для этого тренируют личный состав подразделений ПВО. Это позволяет быть готовым к действиям врага на границе с временно оккупированным Крымом.

Расчеты "Осы-АКМ" тренируются в условиях приближенных к боевым

В Командовании объединенных сил ВСУ рассказали, что тренировка расчетов происходит в условиях максимально приближенных к боевым. По словам генерал-лейтенанта Сергея Наева, поставленные условным противником радиоэлектронные помехи не мешают военным разведывать обстановку и уничтожать беспилотные аппараты.

Смотрите фото из учений группировки войск "Юг":

Коротко о последних учениях украинских военных:

Военные, выполняющие боевые задания на админгранице с Крымом, совершенствовали стрельбы из станковых автоматических гранатометов АГС-17.

В начале января возле временно оккупированного Крыма проводили тренировку украинские разведчики.

Также в это же время группировка "Юг" провела учения возле админграницы с полуостровом: гранатометчики выполняли задачи по уничтожению танков.

Что ветераны пишут о войне в своих книгах – больше смотрите в VETERANO блог:

Текст публикации Генштаба ВСУ:

В Херсонской области подразделения противовоздушной обороны группировки войск "Юг" провели тренировку расчетов зенитных ракетных комплексов 9А33 БМ3 "Оса-АКМ", который на сегодняшний день остается грозным и мощным автоматизированным военным зенитно-ракетным комплексом и предназначен для прикрытия сил и средств наших подразделений во всех видах боевых действий.

По словам офицера группировки войск "Юг", среди потенциальных целей этого комплекса – вражеские беспилотники, вертолеты, самолеты и наземная техника врага.