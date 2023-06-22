Об этом сообщает мониторинговая группа "Белорусский Гаюн".

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Судя по сообщениям в чатах, вертолет свалился у трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами. На месте работают МЧС.

В каком состоянии пилоты

Сообщают, что члены экипажа вертолета получили телесные повреждения. В то же время в официальном сообщении Минобороны Беларуси не указано, чей именно вертолет "совершил жесткую посадку".

Заметим, что на обнародованной в сети фотографии видно, что вертолет сильно поврежден. Вокруг него собрались спасатели.​