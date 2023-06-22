Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

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Судячи з повідомлень у чатах, гелікоптер звалився біля траси М1 між Івацевичами та Барановичами. На місці працюють МНС. Міноборони Білорусі заявило, що авіакатастрофа сталася приблизно о 13:30 у Барановицькому районі.

В якому стані пілоти

Повідомляють, що члени екіпажу вертольота дістали тілесні ушкодження. Водночас в офіційному повідомленні Міноборони Білорусі не вказано, чий саме вертоліт "здійснив жорстку посадку".

Зауважимо, що на оприлюдненій у мережі світлині видно, що вертоліт сильно пошкоджений. Довкола нього зібралися рятувальники.

Окупанти втрачають свою техніку та авіацію