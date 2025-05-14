Там отметили, что последняя неделя стала особенно результативной для подразделения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отдельный отряд БССП "Тайфун".

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Какие потери "Тайфун" нанес российской армии

По данным отдельного отряда "Тайфун", военным удалось поразить танковые колонны, пушки, бронетехнику, штурмовые мотоциклетные группы, автомобили с личным составом и пехоту. Там отмечают, что сейчас экипажи умело обходят РЭБ и работают по незащищенным участкам техники, что позволяет наносить врагу все большие потери.

Военные отдельного отряда БССП "Тайфун" наносят потери россиянам: видео из соцсетей отряда

Феерическая работа отряда беспилотных систем "Тайфун" по уничтожению оккупантов. Этот раунд игры в прятки на Покровском направлении снова за спецназовцами,

– говорят в отряде.

Заметим, что потери России в войне с Украиной продолжают расти. Только за минувшие сутки украинские бойцы ликвидировали 1240 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Москва потеряла около 969 тысяч своих солдат и значительное количество техники.