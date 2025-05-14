Там зауважили, що останній тиждень став особливо результативним для підрозділу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на окремий загін БССП "Тайфун".

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Яких втрат "Тайфун" завдав російській армії

За даними окремого загону "Тайфун", військовим вдалося уразити танкові колони, гармати, бронетехніку, штурмові мотоциклетні групи, автомобілі з особовим складом та піхоту. Там зазначають, що зараз екіпажі вміло обходять РЕБ та працюють по незахищених ділянках техніки, що дозволяє завдавати ворогу все більших втрат.

Військові окремого загону БССП "Тайфун" завдають втрат росіянам: відео з соцмереж загону

Феєрична робота загону безпілотних систем "Тайфун" зі знищення окупантів. Цей раунд гри в хованки на Покровському напрямку знову за спецпризначенцями,

– кажуть у загоні.

Зауважимо, що втрати Росії у війні з Україною продовжують зростати. Лише за минулу добу українські бійці ліквідували 1240 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Москва втратила близько 969 тисяч своїх солдатів та значну кількість техніки.