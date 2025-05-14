Були дні, коли наші захисники встановлювали рекорди – уражали до 300 одиниць неброньованої техніки. Про це 24 Каналу розповів офіцер 412 окремого полку безпілотних систем NEMESIS Сергій "Скалун".

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"Якщо взяти по всій лінії бойового зіткнення, вона складає приблизно 150 одиниць за день. Причому там були дні-рекордсмени, коли Сили оборони України уражали до 300 одиниць неброньованої техніки", – сказав він.

Водночас ураження саме броньованої техніки перебуває на мінімумі за півтора – два роки. Співвідношення російських піхотинців, ліквідованих та поранених, до одиниці ураженої бронетехніки, за результатами 2024 року було типовим.

Було 50 військовослужбовців до одиниці ураженої ББМ чи одиниці ураженого танку. Зараз воно сягає 90 військовослужбовців до спаленої залізяки,

– підкреслив офіцер.

За його словами, це підтверджує те, що у ворога очевидний дефіцит броньованої техніки. Ці штурми без застосування броньованої техніки – це не якийсь хитрий план окупантів, а просто необхідність.