Были дни, когда наши защитники устанавливали рекорды – поражали до 300 единиц небронированной техники. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 412 отдельного полка беспилотных систем NEMESIS Сергей "Скалун".

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"Если взять по всей линии боевого соприкосновения, она составляет примерно 150 единиц за день. Причем там были дни-рекордсмены, когда Силы обороны Украины поражали до 300 единиц небронированной техники", – сказал он.

В то же время поражение именно бронированной техники находится на минимуме за полтора – два года. Соотношение российских пехотинцев, ликвидированных и раненых, к единице пораженной бронетехники, по результатам 2024 года было типичным.

Было 50 военнослужащих к единице пораженной ББМ или единице пораженного танка. Сейчас оно достигает 90 военнослужащих к сожженной железяке,

– подчеркнул офицер.

По его словам, это подтверждает то, что у врага очевидный дефицит бронированной техники. Эти штурмы без применения бронированной техники – это не какой-то хитрый план оккупантов, а просто необходимость.