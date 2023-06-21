В "отрядах Путина" не перестают делать бессмысленные заявления. На этот раз к уже традиционному бреду о "победе" главы Кремля в войне добавились еще и обвинения в том, что президент США якобы убивает поляков и стремится захватить половину стран Европы. Видео-обращение распространили российские СМИ, передает 24 Канал.

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Безумные поклонницы Путина снова оконфузились нелепыми заявлениями

Бабки из "отрядов Путина" записали новое видеообращение, в котором призвали Байдена остановиться, ведь "никто не вернется с фронта". На фронте же в Украине, по версии летних кафир, воюют одни только поляки.

Байден, ты скупался в крови украинцев? Искупался. Теперь ты купаешься в крови поляков. Сколько погибло поляков? Ты умываешься кровью и наслаждаешься этим,

– цинично заявила одна из участниц "отряда".

Обратилась она и к польским женщинам и призвала их к сопротивлению – правда, не уточнила, против кого именно. Впоследствии поклонница Путина заявила, что "всех мужчин уже убили" и призвала "не губить их". Впрочем, сразу после этого последовательница диктатора заявила, что Россия уничтожит всех поляков, и не оставит в живых ни одного на "своей территории".

"Своей" территорией "отряды Путина", по всей видимости, считают Украину.

Никогда тебе не победить Россию. Запомни раз и навсегда, что Россия-матушка всегда была непобедимой, потому что дух у нас русский и божий дух,

– наивно заявила одна из женщин.

Она также пригрозила "дойти до Белого дома", но заявила, что тогда уже будет поздно, так что "великодушно" предложила сдаться раньше. А потом дала еще один иронический совет – скорее умереть.

"Сколько уже можно здесь быть? Уже 80 лет, уже падаешь, поднимаясь на самолет", – заявила пожилая пенсионерка.

В конце пропагандистки заявили, что Россия якобы не проиграет из-за того, что оккупанты знают, за что воюют – "за родину". Вот только их отечество почему-то очутилось на территории другого государства, однако этот факт путинистки удобно пропустили.

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