В "загонах Путіна" не припиняють робити безглузді заяви. Цього разу до вже традиційної маячні про "перемогу" глави Кремля у війні додалися ще й звинувачення у тому, що президент США начебто вбиває поляків та прагне захопити половину країн Європи. Відеозвернення поширили російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Божевільні прихильниці Путіна знову осоромилися недолугими заявами

Бабки з "загонів Путіна" записали нове відеозвернення, у якому закликали Байдена зупинитися, адже "ніхто не повернеться з фронту". На фронті ж в Україні, за версією літніх окупанток, воюють одні тільки поляки.

Байдене, ти скупався в крові українців? Скупався. Тепер ти купаєшся у крові поляків. Скільки вже загинуло поляків? Ти умиваєшся кров'ю і насолоджуєшся цим,

– цинічно заявила одна з учасниць "загону".

Звернулася вона і до польських жінок і закликала їх до спротиву – щоправда, не уточнила, проти кого саме. Згодом прихильниця Путіна заявила, що "всіх чоловіків вже вбили" і закликала "не губити їх". Втім, відразу ж після цього послідовниця диктатора заявила, що Росія знищить усіх поляків, і не залишить в живих жодного на "своїй території".

"Своєю" територією "загони Путіна", вочевидь, вважають Україну.

Ніколи тобі не перемогти Росію. Запам'ятай раз і назавжди, що Росія-матушка завжди була непереможною, тому що дух у нас рускій і божий дух,

– наївно заявила одна з жінок.

Вона також пригрозила "дійти до Білого дому", але заявила, що тоді вже буде пізно, тож "великодушно" запропонувала здатися раніше. А потім дала ще одну іронічну пораду – швидше померти.

"Скільки вже можна тут бути? Вже 80 років, вже падаєш, піднімаючись на літак", – заявила літня пенсіонерка.

Наприкінці пропагандистки заявили, що Росія начебто не програє через те, що окупанти знають, за що воюють – "за родіну". Ось тільки їхня вітчизна чомусь опинилася на території іншої держави, проте цей факт путіністки зручно пропустили.

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