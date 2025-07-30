Кабмин поддержал новую отсрочку от мобилизации: кто сможет не идти в армию
- Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о годовой отсрочке от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18 – 25 лет, которые уже отслужили по контракту во время военного положения.
- Нововведение предусматривает, что уволенные по контракту во время военного положения не будут подлежать призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы, а также упростит процедуру для некоторых категорий в мобильном приложении "Резерв+".
Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18 –25 лет, которые уже отслужили по контракту во время военного положения.
Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука. Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для отдельной категории молодых военнообязанных.
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Кабмин предлагает годовую отсрочку
Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения уже проходили службу по контракту и были уволены.
По словам Тараса Мельничука, законопроектом предлагается дополнить статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Нововведение предусматривает, что вышеупомянутые военнообязанные и резервисты не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы.
Основаниями для увольнения должны быть:
- завершение срока службы по контракту, заключенному во время действия военного положения;
- окончание сроков военной службы, определенных Кабинетом Министров.
Сейчас документ имеет статус законопроекта – впереди рассмотрение в парламенте, голосование и подпись президента. Только после этого изменения вступят в силу.
Кроме того, уже в ближайшее время в мобильном приложении "Резерв+" обещают появление новых категорий для оформления отсрочки. В частности, упростится процедура для ученых, педагогов вузов и профобразования, а также лиц, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы. Если данные подтверждены в официальных государственных реестрах, отсрочку можно будет получить в несколько кликов.