Кабмин согласовал законопроект, предусматривающий годовую отсрочку от мобилизации для военнообязанных и резервистов в возрасте 18 –25 лет, которые уже отслужили по контракту во время военного положения.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на представителя Кабинета министров в Верховной Раде Тараса Мельничука. Кабинет Министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает 12-месячную отсрочку от мобилизации для отдельной категории молодых военнообязанных.

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Кабмин предлагает годовую отсрочку

Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 25 лет, которые во время военного положения уже проходили службу по контракту и были уволены.

По словам Тараса Мельничука, законопроектом предлагается дополнить статью 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Нововведение предусматривает, что вышеупомянутые военнообязанные и резервисты не подлежат призыву в течение 12 месяцев после увольнения со службы.

Основаниями для увольнения должны быть:

завершение срока службы по контракту, заключенному во время действия военного положения;

окончание сроков военной службы, определенных Кабинетом Министров.

Сейчас документ имеет статус законопроекта – впереди рассмотрение в парламенте, голосование и подпись президента. Только после этого изменения вступят в силу.

Кроме того, уже в ближайшее время в мобильном приложении "Резерв+" обещают появление новых категорий для оформления отсрочки. В частности, упростится процедура для ученых, педагогов вузов и профобразования, а также лиц, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы. Если данные подтверждены в официальных государственных реестрах, отсрочку можно будет получить в несколько кликов.