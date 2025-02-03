Как студент может получить отсрочку от мобилизации: объяснение

Студенты высших учебных заведений в Украине во время военного положения и мобилизации имеют право на получение отсрочки от прохождения военной службы. Это регулируется законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно ему, на период призыва по мобилизации в Украине не призывают некоторых учеников, студентов, аспирантов и докторантов. Для того, чтобы получить отсрочку есть несколько важных аспектов, которые стоит выполнить.

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Как студенту получить отсрочку

Право на отсрочку от мобилизации имеют студенты высших учебных заведений дневной и дуальной формы обучения. Даже если дневная форма ведется дистанционно, она все равно дает право на отсрочку на время действия военного положения и мобилизации. Впрочем, студентам отсрочка не предоставляется автоматически.

Ее нужно оформить в ТЦК, предоставив справку из военкомата. Если этого не сделать, то защита от мобилизации считается недействительной. Оформленная должным образом отсрочка будет отображаться в Резерв+. Для этого нужно получить справку об обучении в своем учебном заведении.

Справка должна быть заверена печатью и выдана для представления в конкретный территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Этот документ должен подтверждать факт обучения студента на дневной форме и указывать предполагаемую дату окончания обучения.

После подачи соответствующего документа в ТЦК студенты могут автоматически продлить отсрочку через систему Резерв+ через три месяца. Если доступа к системе Резерв+ нет, отсрочку нужно будет продолжить лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Напомним, призыв на службу распространяется на мужчин, которые соответствуют установленным возрастным и физическим критериям. В некоторых случаях это касается и студентов. Перечень тех, кого из них могут призвать на службу можно прочитать по ссылке.